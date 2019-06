Le secrétaire général de l’ONU dénonce une catastrophe humanitaire à Idleb

L’ONU a tenu mardi une réunion d’urgence à l’ONU sur Idleb, où une "catastrophe humanitaire" a débuté, selon Antonio Guterres. Le secrétaire général a appelé la Russie et la Turquie "à stabiliser" la situation de la province syrienne. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Gueterres a appelé mardi la Russie et la Turquie à revenir sur la table de discussions pour "stabiliser" la situation de la province syrienne d’Idleb. Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni en urgence depuis le début de ce qu’il a désigné comme une "catastrophe humanitaire". "Je suis profondément préoccupé par l'aggravation des combats à Idleb", a souligné Antonio Guterres lors d'une rencontre avec des médias. "J'appelle en particulier les garants (du processus) d'Astana, et notamment la Russie et la Turquie, signataires de l'accord (de désescalade) de septembre 2018, pour Idleb à stabiliser la situation sans retard", a déclaré le secrétaire général.