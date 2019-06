La faim dans le monde est repartie à la hausse depuis 2015

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 821 millions de personnes dans le monde sont exposées à l'insécurité alimentaire. Le nombre de personnes touchées par la faim est en augmentation depuis 2015. Une hausse due au changement climatique et aux conflits.

Le nombre de personnes touchées par la faim est en augmentation depuis 2015. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 821 millions de personnes sont touchées dans le monde, soit environ une personne sur neuf. L'insécurité alimentaire "s'aggrave en Amérique du Sud et dans la plupart des régions d'Afrique", selon la FAO.

L'ONU distingue deux raisons principales à cette reprise de la hausse. D'abord, le changement climatique qui pèse sur les rendements agricoles. À l'horizon 2050, la multiplication des aléas climatiques devrait engendrer une baisse de la production dans les régions vulnérables d'Afrique et d'Asie.

Autre cause : les conflits, en Afrique et au Moyen-Orient notamment. Les agences de l'ONU estiment que la situation la plus critique est celle du Yémen. Quelque 24 millions de personnes, soit plus de deux tiers de la population, dépendent de l'aide humanitaire internationale. Et la situation a empiré depuis que le Programme alimentaire mondial (PAM) y a suspendu ses livraisons par crainte d'attaques ou de détournement de l'aide alimentaire.

L'ONU s'est fixé comme objectif d'éliminer la faim d'ici 2030. La tâche est d'autant plus difficile que la population mondiale augmente. Aujourd'hui estimée à 7,7 milliards d'habitants, elle devrait atteindre 9,7 milliards de personnes en 2050. Mais la FAO estime que l'agroécologie peut largement nourrir la planète, même à 10 milliards d'habitants.