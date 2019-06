La France face à une vague de chaleur exceptionnelle

Ruées sur les ventilateurs, fontaines temporaires dans les villes, accompagnement des plus vulnérables : une canicule d'une précocité sans précédent a démarré sur la France, avec des températures qui pourraient dépasser dans la semaine les 40°C. Cette vague de chaleur exceptionnelle venant du Maghreb et d'Espagne ravive le souvenir de la canicule d'août 2003, qui avait provoqué une surmortalité de 15—000 personnes, en grande majorité des personnes âgées. L'alerte canicule niveau "orange" a été déclenchée pour Paris et ses départements limitrophes ainsi qu'en Seine-et-Marne, selon Météo-France qui s'attend à ce que d'autres départements passent à ce niveau lundi.