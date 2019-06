Double attentat de Tunis : "La présence des groupes jihadistes est bien réelle en Tunisie"

Vingt-quatre heures après le double attentat qui a touché le cœur de Tunis, Wassim Nasr, journaliste spécialiste des réseaux jihadistes de France 24, confirme deux informations factuelles concernant l'enquête : l'explosif n'était pas assez puissant pour générer plus de dégâts (par rapport à d'autres attentats) et aucune arme à feu n'a été retrouvée. Cela démontre, selon notre journaliste, que l'État tunisien travaille et essaie d'endiguer la menace terroriste sur son territoire. Il s'agit de la quatrième revendication de l'organisation de l'État islamique en Tunisie. "Il faut savoir que la présence de réseaux jihadistes est notoire dans le pays depuis plusieurs années, notamment d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) sur le mont Chaanbi, et de l'Organisation de l'État islamique sur les monts Orbata et Mghila."