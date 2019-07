À cause de la sécheresse, les pins des Vosges meurent de soif

Victimes de la sécheresse de 2018, ainsi que de la canicule précoce du début de l'été 2019, de plus en plus de pins des Vosges, dans l'est de la France, meurent de soif. En six mois, 100 000 m3 de sapins ont séché sur la moitié sud du Haut-Rhin. Les arbres mettant 100 ans à grandir, les professionnels du bois devront s'adapter.