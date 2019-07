Un vaste incendie ravage le centre du Portugal

Mobilisation exceptionnelle au centre du Portugal pour lutter contre un vaste incendie qui s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche 21 juillet. En tout, ce sont près de 1 700 hommes, 480 véhicules et 23 moyens aériens qui étaient engagés dans la bataille. Mais en pleine canicule, bourrasques et sécheresse avaient compliqué la lutte contre cet incendie qui fait rage dans une région montagneuse où le feu avait tué une centaine de personnes en 2017. Les incendies ont fait 20 blessés dans cette région (huit pompiers et 12 civils), selon un bilan du ministère de l'Intérieur. Un civil grièvement brûlé a été évacué en hélicoptère vers Lisbonne, à 200 km au sud. Dimanche, un suspect de 55 ans a été arrêté.