Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon au Mali : nouvelles révélations de RFI

Une enquête de Radio France Internationale (RFI) sur l'assassinat en 2013 au Mali de ses journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon, publiée lundi 22 juillet, affirme que des forces spéciales ont pourchassé les ravisseurs. Des éléments qui remettent en cause la version officielle de l'armée française. Ghislaine Dupont, 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, ont été enlevés au cours d'un reportage, puis tués le 2 novembre 2013 près de Kidal, quelques mois après l'opération française Serval destinée à chasser les jihadistes qui occupaient le nord du Mali et menaçaient de marcher sur Bamako.