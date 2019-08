En Italie, le sort du gouvernement n'est toujours pas scellé

Toute décision sur le sort du gouvernement italien a été repoussée à mardi au Sénat, convoqué au grand complet, avec d'un côté la Ligue de Matteo Salvini qui veut aller au pas de course vers des élections et de l'autre le Mouvement 5 étoiles (M5S) et le Parti démocrate (PD) qui temporisent. Les chefs des groupes parlementaires réunis lundi ne sont pas parvenus à s'entendre sur une date pour l'examen d'une motion de censure déposée par la Ligue pour faire tomber le gouvernement de Giuseppe Conte. France 24 a interrogé Jean-Pierre Darnis, mâitre de conférence et spécialiste de l'Italie.