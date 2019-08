Le corps de la jeune Nora a été retrouvé dans la jungle malaisienne

Le corps de Nora Quoirin, la jeune Franco-Irlandaise disparue en Malaisie, a été découvert mardi 13 août, au fond d'un ravin dans la jungle, après dix jours d'intenses recherches ayant mobilisé des centaines de personnes.

"La famille a confirmé qu'il s'agissait du corps de Nora", a déclaré Mat Yusop, chef de la police de l'État de Negeri Sembilan, dans le sud de la Malaisie. Nora Quoirin, souffrant d'un léger handicap mental, avait disparu dans la nuit du 3 au 4 août, alors qu'elle venait d'arriver avec sa famille pour des vacances dans le complexe hôtelier Dusun Resort, situé à 70 km environ au sud de Kuala Lumpur, près de Seremban.

Plus de 350 personnes avaient été mobilisées pour participer aux recherches dans la jungle voisine, avec le soutien d'hélicoptères, de drones, de chiens et de plongeurs. La voix de la mère de la jeune fille avait été diffusée par mégaphone et des chamans ont même pratiqué, lundi, des rituels pour tenter de localiser l'adolescente.

L'enquête se concentre sur des empreintes digitales retrouvées sur la fenêtre ouverte la nuit de la disparition, ainsi que des témoignages de villageois qui auraient entendu un camion tôt le matin. Une autopsie doit désormais être pratiquée pour déterminer les circonstances du décès de Nora.