L'île grecque d'Eubée en flammes

Les pompiers grecs se battaient mercredi pour venir à bout du violent incendie qui ravage depuis mardi matin une réserve naturelle en Grèce, sur l'île d'Eubée, où les autorités déplorent déjà une "énorme catastrophe écologique".

L'île d'Eubée, en Grèce, est la proie des flammes depuis mardi matin. L'incendie, qui ravage une réserve naturelle et évolue sur un front de 12 km, n'a pas fait de victime mais a entraîné l'évacuation de quatre villages situés sur l'île, la deuxième par sa taille après la Crète, située à une centaine de kilomètres au nord-est d'Athènes.

"C'est une énorme catastrophe écologique dans une forêt de pins unique", qui était restée "intacte" jusqu'à ce jour, a déploré, mercredi 14 août, le gouverneur régional sortant Costas Bakoyannis. Sous l'effet des rafales de vent, le feu qui s'est déclaré en bord de route mardi à 3 h du matin (minuit GMT), s'est rapidement propagé sur l'île à la végétation très dense et sèche et où se trouve une réserve de faune et flore sauvages.

Le sinistre a provoqué l'évacuation des villages de Kontodespoti, Macrymalli, Stavros et Platana, dans le centre de l'île, et menacé la ville de Psachna pendant la nuit, ont déclaré les autorités. La Grèce a été touchée ces derniers jours par une série d'incendies sous l'effet combiné de températures caniculaires, de vents violents et de la sécheresse.