"Ma cité va briller" : le challenge qui fait bouger les quartiers

Le quartier des Fossés-Jean à Colombes a relevé le "Clean challenge", mardi 20 août. Initié fin juillet par l'association "Espoir et création" de Garges-lès-Gonesse, ce défi s'est étendu à de nombreuses villes en Île-de-France et en province. Il consiste à nettoyer sa cité puis à en nommer une autre pour qu'elle en fasse autant.

Le quartier des Fossés-Jean à Colombes a participé au challenge mardi 20 août, pour la cinquième fois depuis le début du mois. Canettes, mégôts, plastique… toutes sortes de détritus ont été ramassés. De nombreux jeunes, membres de l'association Jeun'Espoir de Colombes, accompagnés d'habitants du quartier, ont joué le jeu armés de sacs poubelles et de pinces à déchets. Au total, plus de 20 sacs d'ordures ont été ramassés.

Le "Clean challenge" s'exporte même au-delà de l'Hexagone. En Algérie, une commune a également relevé le défi. Nommée par les jeunes de Colombes, la ville de Bruxelles pourrait être la prochaine sur la liste.