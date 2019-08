Moyen-Orient : la guerre des drones

Plusieurs acteurs non-étatiques ont recourt aux drones militarisés ou à technologie rudimentaire dans différents conflits au Moyen-Orient. Retour sur cette guerre des drones avec les explications de Wassim Nasr.

Le premier à développer cette capacité fut le Hezbollah libanais, en 2004. Le parti chiite a ensuite réussi, en 2012, à envoyer un drone jusqu’aux abords du réacteur nucléaire israélien de Dimona, dans le désert du Néguev.

C’est à l’aune des guerres en Syrie et en Irak que les jihadistes usent ensuite de drones pour faire face à des armées bien équipées.

Mais c’est sur le théâtre yéménite que les rebelles Houthis, et avec eux les Iraniens, mettent à l’épreuve du feu des engins aériens et maritimes plus efficaces, qui pourront être perfectionnés et dupliquée sur d’autres théâtres.