En Éthiopie, des cures de désintoxication pour les accros au khat

L’Éthiopie est un pays producteur de khat, un arbuste dont les feuilles sont mâchées pour obtenir un effet stimulant. En quelques décennies, la consommation a explosé, l’addiction aussi. À Mekele, dans le nord du pays, un centre de désintoxication soigne les accros à cette plante.

À Mekele, la capitale de l'État du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, un centre de désintoxication fait figure de précurseur en aidant les patients dépendants au khat, un arbuste dont les feuilles sont mâchées pour leur effet stimulant.

Dans le centre de désintoxication, le sevrage passe par des thérapies, le sport, des réunions avec d'anciens accros... Téléphones portables et tablettes sont bannis, les visites et les contacts avec l'extérieur limités.

À Addis Abeba, la capitale, un consommateur de khat dépense en moyenne 3,60 euros par jour, alors que le revenu moyen annuel est d’environ 700 euros, selon la Banque mondiale.

Considéré comme un stupéfiant dans de nombreux pays, le khat est autorisé et très populaire en Éthiopie ainsi que dans une grande partie de l'Afrique de l'Est. L’Éthiopie est d'ailleurs l’un des principaux producteurs et exportateurs de khat au monde. C’est la deuxième plus grosse exportation derrière le café.