Frontière fermée entre le Bénin et le Nigeria : producteurs et commerçants au bord de l’asphyxie

Fin août, le gouvernement nigérian a décidé de fermer sa frontière terrestre avec le Bénin, mettant fin aux importations venues du pays voisin comme le riz ou les abats congelés. Une politique protectionniste du président nigérian qui entend ainsi développer le "made in Nigeria" et diversifier l’économie qui repose essentiellement sur le pétrole. Ce blocage est une véritable asphyxie pour les pays voisins et notamment le Bénin dont l’activité portuaire représente une importante source de revenus.