Mondial de rugby : les tatoués à l'épreuve du Japon

La Coupe du Monde de rugby débute le 20 septembre au Japon. Un an avant le démarrage de la compétition, les organisateurs ont demandé aux joueurs et à leurs supporters de dissimuler leurs tatouages en public afin d'éviter de choquer. Les All Blacks, qui ont énormément d'adeptes au Japon, font partie des équipes qui ont annoncé leur intention de se conformer à cette injonction. Au Japon, les tatouages sont en effet traditionnellement associés aux tristement célèbres yakuza, la pègre nippone, qui suscite la peur parmi la population locale. Ils sont donc en général interdits dans les piscines, les gymnases et les sources thermales. Ils sont mal vus en public. Mais avec l'arrivée de joueurs et fans de rugby du monde entier, le Japon décide timidement de s'ouvrir aux dessins sur peau. Quels sont les changements apportés par la Coupe du Monde dans ce pays qui s'attend à recevoir un grand nombre de visiteurs tatoués ? Voyage au pays des tatouages interdits.