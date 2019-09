Tour du monde en images des marches pour le climat

De Sydney à Londres, en passant par Manille, Tokyo ou Johannesburg, des centaines de milliers de jeunes manifestaient, vendredi 20 septembre, à travers le monde pour ce qui s'annonce comme la plus grande mobilisation jamais organisée pour appeler les adultes à agir contre la catastrophe climatique. Au total, plus de 5 000 actions et manifestations ont été organisées sur toute la planète.