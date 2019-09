En Corrèze, le monde rural garde un souvenir ému de Jacques Chirac

En Corrèze, un hommage particulier sera rendu à l'ancien président Jacques Chirac les 5 et 6 octobre. Première terre d'élection du jeune haut fonctionnaire Chirac en 1967, la Corrèze a toujours gardé un lien particulier avec lui. Proche du monde rural et des agriculteurs en particulier, Jacques Chirac était aimé pour son sens du contact et la facilité avec laquelle il pouvait parler aux gens. Nos envoyés spéciaux sont partis à la rencontre des Corréziens.