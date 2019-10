"À Kyoto, la culture jusqu'au bout de la nuit"

Samedi 5 octobre s’est ouverte la 9e édition du festival international Kyotographie. Une collaboration autour de l'art contemporain entre Kyoto, l'ancienne capitale impériale japonaise, et l’Institut français de la ville. Plus de 120 artistes, dont une trentaine de français, exposent leurs œuvres dans 34 lieux différents. Parmi eux, le photographe Kai Fusayoshi, "l’œil de la ville". Chaque matin depuis 50 ans, il parcourt les rues de Kyoto qu’il connaît par cœur. Appareil photo à la main, l'artiste japonais a immortalisé la ville emblématique et ses habitants sur des dizaines de milliers de photos. "Quand j'étais petit, j'étais asocial, j'étais très seul, confie l’artiste. C'est grâce à la caméra que j'ai appris à découvrir le monde des autres, cette ville, et à me faire des amis". Le château de Nijo organise la première rétrospective au Japon du travail de Kai Fusayoshi. Chaque printemps depuis 2013, Kyoto met à l'honneur la photographie pendant un mois.