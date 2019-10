Contestation en Irak : "Les manifestants ne décolèrent pas"

Le mouvement de contestation contre la corruption, le chômage et la déliquescence des services publics se poursuit en Irak, où les manifestants ne décolèrent pas selon notre correspondante Lucile Wassermann. De nouveaux affrontements ont opposé à Bagdad les forces de sécurité aux manifestants et des tirs nourris ont résonné toute la journée de vendredi et une partie de la nuit dans la capitale. "Des snipers ont fait leur irruption dans les rues de la capitale, nous en avons été témoins", rapporte même Lucile Wassermann. Huit personnes ont notamment été blessées par les tirs d’un sniper, ajoute-t-elle. Sur le plan politique, le très influent leader chiite irakien Moqtada Sadr s’est démarqué en réclamant directement la démission du Premier ministre d'Adel Abdel Mahdi qui avait appelé les manifestants à la patience.