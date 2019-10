À Paris, une Nuit blanche aux mille et une couleurs

Placée sous le signe du mouvement, la 18e édition de la Nuit blanche à Paris et en région parisienne a tenu toutes ses promesses de 22 heures jusqu'à l'aube. Initiée par la Mairie de Paris, cet évènement a permis aux curieux et aux noctambules de découvrir des lieux de la capitale ouverts toute la nuit. Une occasion unique pour les amoureux de la nuit de vivre l'espace autrement à travers une virée nocturne insolite et des activités multiples liant musique, danse, chants, et art contemporain. Un "Paris by night" gratuit, sculpté pour l'occasion par des artistes - plasticiens, musiciens et danseurs en devenir. Reportage dans les rues de la capitale française, prise d'insomnie et offrant un autre visage, signé de nos envoyés spéciaux Zohra Ben Miloud, Thameen Al Kheetan et Erika Olavarria.