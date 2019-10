Brexit : "L'optimisme a emporté les dernières heures à Bruxelles"

Les négociations entre l'Union européenne et le gouvernement britannique, interrompues en début de nuit dernière après plus de 16 heures de discussions, ont repris mercredi 16 octobre pour tenter de parvenir à un accord de retrait susceptible d'être validé lors du Conseil européen de jeudi et vendredi.