Inondations meurtrières dans le sud de la France

D’intenses orages ont frappé le sud de la France mercredi 23 octobre. Trois personnes sont décédées dans les intempéries. Cet épisode de violentes pluies, qui a frappé simultanément jusqu'à huit départements, a donné lieu à 1 773 interventions et mobilisé plus de 2 000 sapeurs-pompiers et forces de la Sécurité civile.