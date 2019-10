Soulèvement des peuples : les inégalités entretiennent la crise

Depuis plusieurs mois, un peu partout dans le monde, des mouvements de contestation éclatent. Au Chili, au Liban, à Hong Kong ou encore en Haïti, les peuples se révoltent contre le pouvoir en place.

À travers des revendications parfois différentes mais souvent communes, les populations élèvent la voix pour une réduction des inégalités sociales. La répression que la plupart de ces mouvements subissent est violente, on dénombre par exemple près d’une vingtaine de mort au Chili depuis le 17 octobre.

D’après les chercheurs du projet World Wealth and Income Database (WID, base de données sur le patrimoine et le revenu), depuis les années 1980, les 1% les plus riches ont profité deux fois plus de la croissance des revenus dans le monde que les 50 % les plus pauvres. Les inégalités se seraient également creusées, selon eux, dans presque tous les pays du monde.