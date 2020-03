"Le Brexit pour les nuls", Ép. 9 : Qu'est ce qui change au 31 janvier ?

Qu'est-ce qui change au 31 janvier ? © France 24

Après 3 ans de déchirements, de rebondissements et faux départs, le Brexit a finalement eu lieu. Mais concrètement, qu’est-ce qui change après cette date du 31 janvier 2020 ? Dans l’immédiat, pas grande chose. C’est d'abord un moment symbolique : le Royaume Uni quitte officiellement l’Union européenne et ne peut plus faire marche arrière. Jusqu'à la fin de l'année 2020 -au moins - court une période de transition, pendant laquelle Londres et Bruxelles vont devoir s'accorder sur la nature de leurs liens futures.