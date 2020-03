Face au coronavirus, l'Italie apprend à vivre avec le confinement

L'Italie, pays le plus touché en Europe, a enregistré 368 nouveaux décès liés au coronavirus, un record en 24 heures, ce qui fait grimper le nombre des morts à 1 809 pour 24 747 cas dans le pays, le plus touché en Europe.Le mode de vie des Italiens est chamboulé par le confinement ordonné par leur gouvernement depuis le 8 mars pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus, qui les prive de vie sociale.Écoles et universités sont fermées, tout comme les bars, les discothèques, les salles de sport ou de danse.