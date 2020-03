Coronavirus : la situation difficile des personnes dépendantes et de leurs auxiliaires de vie

Les services d'aide à domicile pour les personnes âgées et les personnes dépendantes concentrent les inquiétudes des professionnels du secteur. Sous-effectif, manque de masques, de gel hydroalcoolique... Pourtant, ces soignants prodiguent des soins vitaux qui permettent aussi de moins engorger les hôpitaux.Yong Chim est allé à la rencontre de Trésor Tshidiadia, lors de ses visites d'aide à domicile. Équipé de masque et de gants, il espère continuer à être approvisionner pour pouvoir poursuivre sa mission, tout en évitant d'être infecté. Les effectifs sont en baisse et beaucoup ont des symptômes du Covid-19. En attendant un dépistage, l'aide à domicile a été intégré aux secteurs prioritaires. Un auxiliaire de vie dispose maintenant de neuf masques chirurgicaux par semaine. Beaucoup de services à la personne continuent de dire que c'est insuffisant.