À Paris, le confinement profite aux livraisons de produits frais

Alors que les Français sont appelés à rester confinés pour endiguer la propagation du coronavirus, on observe une explosion des livraisons à domicile. De nouvelles formes de consommation émergent et les livreurs de fruits et légumes voient le nombre de commandes exploser.Pour ne pas s'exposer, les livreurs s'astreignent au respect des gestes barrières et s'efforcent de ne pas approcher trop près des clients, ravis d'avoir des produits frais à cuisiner sans avoir à aller au supermarché.