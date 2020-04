Pandémie de coronavirus : Confinement, semaine #5

Vidéo par : FRANCE 24 Suivre

Dans ce quatrième numéro de notre émission consacrée à la crise du coronavirus, qui a bouleversé nos vies et notre quotidien, France 24 vous propose cinq reportages sur la France qui vit depuis mardi 17 mars à l’heure du confinement.Nos reportages :• Le confinement à Aulnay-sous-Bois, en banlieue de Paris, où la solidarité s'organise, par Taline Oundjan et Mohamed Farhat• Les étudiants étrangers vivent difficilement le confinement, par Marie Schuster et Wassim Daly• La solidarité avec l'ONG Médecins sans frontières, par Jade Levin• La fabrication de visières de protection en Lorraine, par Karina Chabour• À la rencontre de pilotes des drones qui surveillent Paris, par James André et Armelle Caux.