Covid-19 au Kenya : principal foyer de contamination, Nairobi est coupée du reste du pays

Au Kenya, la capitale, Nairobi, concentre le plus grand nombre de malades du Covid-19. Depuis trois semaines, la ville est coupée du reste du pays, et des barrages ont été érigés pour contrôler les allées et venues des habitants. Tous les véhicules qui partent de la capitale sont arrêtés, et chaque déplacement doit être justifié.Conséquence : les villes alentours voient leur activité ralentir, et les commerçants n’ont presque plus de clients. Si l’interdiction de voyager doit prendre fin le 27 avril, elle pourra néanmoins être prolongée si l’épidémie continue de se propager.