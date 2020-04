Coronavirus : nos vies non-confinées

Les non-confinés © France 24

Vidéo par : Juliette MONTILLY

Alors que plus de la moitié de l'humanité vit confinée pour faire face à la pandémie de Covid-19, eux continuent à sortir de chez eux, chaque jour, pour aller travailler. lls s'appellent Audrey, Alex, Laurence, Fabien, Terence, ils sont livreurs, routiers, soignants, policiers, éboueurs, taxis... Avec sérénité et malgré le danger, ces travailleurs parfois invisibles continuent de faire fonctionner la société. Comment vivent-ils cette situation inédite ? Pour France 24, ils racontent leur quotidien et leur ressenti.