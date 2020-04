Covid-19 en Espagne : l'hôpital de campagne de Madrid se vide progressivement

Vidéo par : Anaïs Guerard

Au plus fort de la crise du Covid-19, le parc des expositions de Madrid (Ifema) est devenu le plus grand hôpital de campagne d'Espagne. Après plus d'un mois d'efforts, les hôpitaux de Madrid sont désaturés. Un des deux pavillons médicalisés a même été vidé. L'heure est au nettoyage. Objectif : désinfecter au maximum, au cas où une deuxième vague surgirait. La crainte de la rechute hante les personnels soignants. En cas de nouvelle reprise de l'épidémie, l'hôpital pourrait être remonté en deux jours. D'ici là, le parc des expositions continuera de stocker le matériel médical.