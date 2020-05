Covid-19 : à New York, le quartier textile se mobilise pour équiper les soignants

Une ouvrière fabrique des masques et surblouses pour les soignants à New York. © France 24

Quand la pandémie de Covid-19 a atteint New York, le Garment district, le quartier de la confection de vêtements, s’est retrouvé à l’arrêt. Mais, devant la pénurie de masques et de surblouses dans les hôpitaux, certains ont repris le travail pour fournir du matériel aux soignants. L’initiative, qui a débuté dans un appartement, mobilise aujourd’hui plusieurs ateliers à New York et Baltimore. Reportage de nos correspondantes Céline Bruneau et Jessica Le Masurier.