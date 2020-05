Ils ont vaincu le Covid-19 (2/5) : Christian, jardinier, s'est "senti partir"

© France 24

Christian Varry, 50 ans, pense avoir été contaminé par le Covid-19 quelques jours avant le début du confinement. "J'allais au travail avec les transports en commun. J'ai commencé à avoir mal au ventre, un peu comme une gastro. Puis j'ai senti comme une attaque", raconte le jardinier des espaces verts de la ville de Courbevoie.Les symptômes s'intensifient : des nausées et une "fatigue à tomber par terre". "À un moment, vous allez bien, et à un autre, on a l'impression qu'on va presque mourir", témoigne Christian. "Par la suite, j'ai fait un malaise. Je me suis senti vraiment partir."