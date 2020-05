Ils ont survécu au Covid-19 : Linda, infirmière et seule face au virus

Après 34 jours de Covid-19, Linda, 52 ans, sort de chez elle pour la deuxième fois seulement. "Je suis partie le 13 mars en Guadeloupe pour mes vacances, et les premiers symptômes se sont déclarés dans l'avion", se souvient l'infirmière.De retour chez elle, surgissent la fatigue, la fièvre puis la perte du goût et de l'odorat. Les symptômes durent quatre semaines. "Cela a été effrayant parce que j'étais seule, raconte-t-elle. Sous le coup de la fatigue, j'ai senti la vie me quitter." Mais Linda tient bon grâce à sa voisine qui lui apporte à manger. "Elle a été formidable."