Ils ont vaincu le covid-19 (3/5) : Margaud, étudiante, n'a "jamais été malade à ce point-là"

Chez les Caille, personne n’a échappé au Covid-19 : les cinq personnes de la famille ont été malades. Aurélie, la mère, a été la plus affectée : "Se réveiller le matin en étant épuisés, c'est difficile. C'est une bataille pour se dire 'j'ai l'énergie de me lever et de vivre quoi'. Ce n'est pas une grippette du tout !", témoigne-t-elle auprès de France 24. Sa fille Margaud, étudiante, n’a quant à elle "jamais été malade comme ça". Mais tous se sont serré les coudes. Dans leur famille, l'union a fait la force.