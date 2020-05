"On n'est pas sûrs d'avoir été entendus" : Jeanne Balibar réagit au plan culture du gouvernement

La comédienne et réalisatrice Jeanne Balibar a réagi sur France 24 aux mesures annoncées par Emmanuel Macron pour le secteur de la culture pour faire face à la crise du Covid-19.Tout en saluant la prolongation des droits pour les intermittents du spectacle et la mise en place d'un fonds d'indemnisation, elle regrette que le gouvernement n'ait pas envisagé le "scénario du pire", notamment pour les travailleurs du secteur en grande précarité."Ils ont pris quelques très bonnes mesures pour le monde du cinéma, mais pour le reste on reste très, très circonspects" a souligné Jeanne Balibar.