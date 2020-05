Face à la crise du Covid-19, le transport aérien s'adapte

Des voyageurs à l'aéroport Charles-de-Gaulle. © France 24

Alors que le secteur aérien est durement touché par la crise liée au Covid-19, les compagnies aériennes tentent de s'adapter et d'apporter des réponses sanitaires. Prendre l'avion est-il plus risqué que de prendre le bus ou le métro ? Dans quelles conditions voyagerons-nous dans les semaines et les mois à venir ? France 24 vous apporte quelques éléments de réponse.