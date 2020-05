Brésil : le Covid-19 se propage dans les favelas

À Rio, sur les hauteurs de la favela Mangueira, José Barros, auto-entrepreneur de 46 ans, se remet à peine des sept jours qu'il a passés en soins intensifs. "On a eu beau prendre toutes les précautions, on a été touchés par ce virus", témoigne-t-il. "On a eu très peur."Toute la famille Barros a été touchée par le Covid-19. Pourtant, elle suivait pourtant un confinement strict depuis deux mois. Le virus a d'abord touché les quartiers aisés de Rio, puis s'est propagé dans les classes sociales les plus basses, vivant dans les favelas.