À Minneapolis, des manifestants déterminés pour dire non au racisme

Une foule représentant toutes les communautés de Minneapolis a manifesté pour dire stop aux violences policières et au racisme. Ils étaient encore une fois nombreux, samedi soir, à braver le couvre-feu dans cette ville du nord des États-Unis."On ne veut pas vivre dans un pays qui prétend qu'il n'y a plus de racisme. Ce n'est pas terminé, il y a toujours du racisme aujourd’hui", dit une manifestante au micro de France 24.Le mouvement de protestation né après la mort de George Floyd, le 25 mai, tué par un policier de Minneapolis, fait tache d’huile. Des manifestations et des affrontements avec la police ont désormais lieu dans plusieurs villes américaines. À l’image du Minnesota, les États répondent en envoyant les forces de l’ordre et la Garde nationale.