Mort de George Floyd : "Les États-Unis ont toujours été confrontés aux images des Noirs violentés"

Vidéo par : Erin OGUNKÉYÉ

Après plus de 200 ans d'esclavage et presque un siècle des lois raciales dites "Jim Crow", la discrimination basée sur "la race," la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale n'a été déclarée illégale qu'avec le passage du Civil Rights Act en 1964. Malgré l'espoir qu'a suscité le président Barack Obama, les conséquences de la discrimination perdurent. Et les États-Unis ont finalement toujours été confrontés aux images de Noirs violentés ou tuésNotre journaliste Erin Ogunkeye place la mort de George Floyd dans le contexte plus large de racisme systémique et institutionnel aux États Unis.