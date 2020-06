France : la justice débordée par les dossiers de violences conjugales

Depuis quatre semaines, la justice reprend ses activités. Mais après deux mois de confinement et la grève des avocats qui avait précédé, des milliers de dossiers sont aujourd'hui en attente de jugement. Au sein de la permanence du parquet de Nanterre, les appels s'enchaînent. "On priorise certains contentieux", indique la procureur Catherine Denis. "Les violences conjugales font partie des dossiers prioritaires." Ils sont de plus en plus nombreux : +30 % par rapport à l'année 2019. Un rythme difficile à tenir pour les juges qui peinent à traiter tous les dossiers.