Tour d'Europe des frontières : toujours des restrictions entre la France et l'Espagne

La Commission européenne va publier dans la semaine ses propositions pour une levée "progressive et partielle" des restrictions de voyages aux frontières extérieures de l'UE à partir du 1er juillet. Sujet épineux, la frontière entre la France et l'Espagne. On fait le point à Hendaye avec notre journaliste James André.