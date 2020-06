Fête de la musique : "Allez aux concerts, faites un acte militant", plaide André Manoukian

Vidéo par : Judith GRIMALDI

La Fête de la musique se tient dimanche, une véritable respiration attendue par le monde de la musique, durement touché par la pandémie de Covid-19. L'événement se veut "corona-compatible", avec des artistes allant à la rencontre du public plutôt que l'inverse. Pour l'auteur et compositeur André Manoukian, interviewé sur France 24, cette Fête de la musique "n'aura pas la saveur des Fêtes précédentes", mais il invite le public à aller soutenir les musiciens, dimanche et à la reprise des concerts. "Depuis très longtemps, on ne vend plus de disques, et maintenant [avec l'épidémie], on ne fait plus de live. Il faut célébrer cet événement en attendant des jours meilleurs."