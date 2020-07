REPORTAGE

Coup d'envoi de la 19e édition de "Paris Plage" sous surveillance sanitaire

Les brumisateurs au Bassin de la Villette, le 18 juillet 2020, jour de l'ouverture de "Paris Plage". © Geoffroy Van Der Hasselt, AFP

Vidéo par : Julie DUNGELHOEFF

La 19e édition de "Paris Plage" a démarré le 18 juillet, sous le thème d'"Un été particulier". Covid-19 oblige, les règles sanitaires sont de rigueur mais pour Anne Hidalgo, maire de la ville, il était primordial de maintenir l'événement, une manière pour la capitale de montrer sa "résilience" et pour ses habitants de "goûter à des moments de plaisir". De nombreux Franciliens ont déjà pu profiter des activités certes adaptées à la crise sanitaire, mais non moins variées. Un reportage de Julie Dungelhoeff et Erika Olavarria.