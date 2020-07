FRANCE

Covid-19 en France : contaminations en hausse depuis une semaine

Vidéo par : Hanane SAÏDANI

En France, les derniers chiffres confirment une lente reprise de l'épidémie avec, jeudi, plus de 1 000 nouveaux cas positifs et "10 nouveaux" foyers de cas groupés détectés. Cette hausse n'est pas due à l'augmentation du nombre de dépistages, assurent les autorités.Sept départements métropolitains ont enregistré la semaine dernière un taux d'incidence au-dessus du seuil de vigilance : la Mayenne, les Vosges, le Finistère, le Val d'Oise, le Haut-Rhin, Paris et la Seine-Saint-Denis.