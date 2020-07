MEXIQUE

Des dizaines de squelettes de mammouths sous le chantier de l'aéroport de Mexico

Vidéo par : Laurence CUVILLIER

Paléontologues et archéologues n'en croient pas leurs yeux : des squelettes de mammouths presque complets sortent de terre chaque semaine depuis l'été dernier à Mexico, sur le site du futur aéroport international de la capitale mexicaine. "Le nombre de mammouths est exceptionnel : nous avons trouvé ici entre 60 et 70 individus", détaille un expert. Quelque 128 parcelles sont fouillées sous l'œil des gradés de l'armée. Et les découvertes faites sur ces sites révolutionnent ce que l'on croyait savoir sur les sociétés préhistoriques.