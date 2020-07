Arabie saoudite

Covid-19 en Arabie saoudite : à La Mecque, le hajj commence en effectif réduit

À La Mecque, le hajj commence en effectif réduit ce mercredi. © capture d'écran, France 24

C'est l'un des cinq piliers de l'Islam, et l'épidémie de Covid-19 l'a fragilisé. Le hajj, le grand pèlerinage annuel vers La Mecque, a commencé il y a quelques heures. D'ordinaire plus de 2 millions de fidèles se rassemblent sur ce lieu saint. Cette année, ils ne seront que quelques milliers… Et uniquement les croyants qui vivent en Arabie saoudite.