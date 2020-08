Niger

Attaque meurtrière au Sahel : les assaillants recherchés par le Niger et la France

Vidéo par : Nicolas GERMAIN Suivre

Huit personnes, dont six employés français de l'ONG Acted, ont été tuées dimanche par un groupe armé dans la région de Kouré, au sud-est de la capitale nigérienne Niamey. Les victimes s'étaient rendues dans cette zone touristique pour observer des girafes. L'attaque, qualifiée de "terroriste" par Niamey et Paris, est la première ayant visé des Français dans ce secteur. Les militaires nigériens et la police scientifique sont sur place au Niger tandis que le parquet national antiterroriste français a annoncé l'ouverture d'une enquête.