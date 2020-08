LIBAN

Explosion du port de Beyrouth : les enfants particulièrement traumatisés

Vidéo par : Zohra BEN MILOUD

Quelque 100 000 enfants ont été directement impactés par l'explosion du port de Beyrouth, au Liban, qui a fait plus de 180 morts et des milliers de blessés. Selon l'Unicef, la moitié d'entre eux ont été traumatisés et ont besoin d'une assistance psychologique. Des ONG ainsi que l'Unicef Liban tentent chaque jour de les aider à surmonter le choc et la peur.Un reportage de Zohra Ben Miloud et Thameen al-Kheetan