Covid-19 en Colombie : Bogota sort de plus cinq mois de confinement, inquiétude des médecins

Bogota, la capitale colombienne, est sortie, jeudi 27 août, de cinq mois de confinement imposé pour freiner la propagation du Covid-19. Bien que le confinement ait été rapidement mis en place, la Colombie enregistre encore près de 600 000 cas et demeure le septième pays le plus endeuillé par le coronavirus au monde.L’économie est exsangue et le déconfinement général du pays, qui débute le 1er septembre, fait craindre aux médecins une augmentation des contagions en plein pic de la pandémie dans un pays où les tests sont encore très insuffisants et où le système de santé est plus fragile que jamais.